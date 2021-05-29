Бывшая подруга Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании Кейт Миддлтон привилась от коронавируса » На Lamborghini начали разводить пчел и производить мед Итальянский производитель суперкаров Lamborghini не остался в стороне от модного тренда и организовал на территории завода пасеку, на которой уже живут несколько сотен тысяч пчёл. Строительство пасеки на территории завода Lamborghini в итальянской коммуне Сант-Агата-Болоньезе является частью фирменного проекта по экологическому биомониторингу — пчёлы должны помочь автопроизводителю убедиться в том, что предприятие по выпуску суперкаров отвечает всем необходимым требованиям по части защиты окружающей среды. На основе анализа местного мёда и воска специалисты могут выявить наличие широкого спектра загрязнителей окружающей среды — в частности, речь идёт о пестицидах, тяжёлых металлах, диоксинах и прочих опасных для здоровья химических веществах Итальянский производитель суперкаров Lamborghini не остался в стороне от модного тренда и организовал на территории завода пасеку, на которой уже живут несколько сотен тысяч пчёл. Строительство пасеки на территории завода Lamborghini в итальянской коммуне Сант-Агата-Болоньезе является частью фирменного проекта по экологическому биомониторингу — пчёлы должны помочь автопроизводителю убедиться в том, что предприятие по выпуску суперкаров отвечает всем необходимым требованиям по части защиты окружающей среды. На основе анализа местного мёда и воска специалисты могут выявить наличие широкого спектра загрязнителей окружающей среды — в частности, речь идёт о пестицидах, тяжёлых металлах, диоксинах и прочих опасных для здоровья химических веществах. Кроме того, в Lamborghini занимаются исследованием колоний одиночных пчёл, которые собирают пыльцу на расстоянии всего 200 метров от улья, а каждая самка заботится лишь о собственном потомстве — при помощи таких насекомых можно изучать конкретные районы и собирать более эффективные данные об окружающей среде. Для этого итальянцы сконструировали высокотехнологичный улей с видеокамерами снаружи и внутри, чтобы внимательно наблюдать за пчёлами. Всего на пасеке на территории завода живёт около 600 000 пчёл. Фирменные пасеки уже есть у Rolls-Royce, Bentley и Porsche.