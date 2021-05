З’явилися перші офіційні подробиці загибелі в Єгипті ексголови української розвідки Гвоздя В Северной Корее приказали уничтожить всех кошек и голубей » Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Деми Ловато и другие на премии iHeartRadio Awards — 2021 Меган Фокс и Колсон Бэйкер Очередная музыкальная премия прошла сегодня ночью в Лос-Анджелесе. На сей раз в эфир вернулась церемония iHeartRadio Awards — в прошлом году она была отменена из-за пандемии коронавируса. После частичного ослабления ограничений звезды снова прошлись по красной дорожке и смогли лично получить свои награды, а некоторые — даже исполнить свои музыкальные номера. Внимание журналистов в первую очередь привлекли Меган Фокс и ее бойфренд Колсон Бэйкер, в мире шоу-бизнеса известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. На премии актриса появилась в розовом атласном костюме, а ее возлюбленный — в шортах с серебряным отливом и сразу двух пиджаках, одетых поверх друг друга. И если на недавней премии Billboard Music Awards — 2021 Колсон эпатировал выкрашенным в черную краску языком, то на вчерашнем мероприятии появился с ультрадлинными ногтями в стиле Фредди Крюгера, которыми так и норовил потрогать Меган на глазах у репортеров. Кстати, с премии Бэйкер ушел с очередной наградой: он взял статуэтку «Альбом года».





Триумфатором iHeartRadio Awards — 2021 стал The Weeknd, который до этого забрал почти все награды и на Billboard Music Awards. Правда, на красной дорожке он так и не появился. Вместо него по ней прошлись Деми Ловато, Элтон Джон с супругом Дэвидом Фернишем, Doja Cat, Lil Nas X, H.E.R., Megan Thee Stallion, Ашер (он был ведущим церемонии) и другие.





