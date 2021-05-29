Генсек ООН призвал отказаться от угля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Международном финансовом форуме в Пекине призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в угольную промышленность, сообщает Bloomberg.

По его словам, следует вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, что приведет к постепенному отказу от использования угля. Гутерриш напомнил, что Южная Корея взяла на себя обязательства прекратить финансирование угольных станций за рубежом, и выразил надежду, что страны G7 и другие лидеры последуют этому примеру.

На прошлой неделе на встрече министров экологии, климата и окружающей среды стран «Большой семерки» заявили о готовности перестать использовать уголь в соответствии с задачами, которые указаны в Парижском соглашении по климату 2015 года.

Однако в коммюнике по итогам заседания решение оказалось менее строгим. Под ограничения пока попали только государственные инвестиции в угольные проекты.

Как отмечается в материале, прогнозы на этот год показывают, что потребление угля среди трех крупнейших потребителей только вырастет. Так, американские электростанции покажут рост на 16 процентов, а Китай, несмотря на обещания в будущем сократить использование, намерен сжечь рекордное количество этого топлива.