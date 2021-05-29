Европейский вещательный союз заявил об исключении Беларуси

Членство Беларуси будет приостановлено через две недели из-за трансляции интервью политзаключенных, полученных под принуждением.

Исполком Европейского вещательного союза приостановил членство Белтелерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба ЕВС в пятницу, 28 мая.

«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании», — заявили в ЕВС и добавили, что «у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу».

Причиной приостановления членства стала «трансляция интервью (задержанных Романа Протасевича и Софии Сапеги — ред.), полученных, очевидно, под принуждением».

«Мы также следили за другими трансляциями Белтелерадиокомпании по этому вопросу, они вызвали другие серьезные опасения. В свете этих чрезвычайных событий у Исполнительного комитета нет другого выхода, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в ЕВС», — подчеркнули в ЕВС.

Напомним, что ЕС подготовил план помощи Беларуси на случай победы демократии. Евросоюз готов оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку чтобы помочь стабилизировать экономику и реформировать свои институты после того, как страна станет на демократический путь.

https://korrespondent.net/world/4362041-evropeiskyi-veschatelnyi-souiz-zaiavyl-ob-yskluichenyy-belarusy