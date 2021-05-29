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«Это не первая твоя жизнь, ты жил и умирал тысячу раз»: трейлер фильма «Бесконечность»

Главные роли в экшен-триллере сыграли Марк Уолберг, Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба») и Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж»).

В центре сюжета «Бесконечности» (Infinite) — Эван Маккоули, которого признали шизофреником из-за того, что он утверждал, будто посещал места, в которых не мог побывать. Однако потом Маккоули узнаёт, что он принадлежит к числу людей, которые прожили несколько жизней — и что один из них собирается уничтожить человечество.

Фильм основан на романе «Досье реинкарнациониста», который написал Д. Эрик Мэйкранц. Главную роль в адаптации изначально должен был исполнить Крис Эванс (Капитан Америка в киновселенной Marvel), но его в итоге заменил Марк Уолберг.

Сценарий «Бесконечности» написал Иэн Шорр, который работал над сериалом по «Тренировочному дню» и над хоррором «Слендер». «Бесконечность» он описал как смесь боевика «Особо опасен» и «Матрицы». Режиссёром выступил Антуан Фукуа, известный по дилогии «Великий уравнитель», а также по фильмам «Тренировочный день», «Левша» и «Падение Олимпа».

«Бесконечность» планировали выпустить в 2020 году, но перенесли из-за пандемии Covid-19. Выход фильма в итоге состоится 10 июня в стриминговом сервисе Paramount+.

29 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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