Цукаты: позиция меню с уникальными свойствами

Современные производители предлагают большой выбор цукатов. Уникальный продукт содержит большое количество полезных веществ, поможет улучшить здоровье и разнообразить ежедневное, праздничное меню, станет отличной альтернативой традиционным формам сладостей. Специализированные интернет-магазины предлагают широкий спектр сушеных плодов высокого качества — главное, внимательно подойти к выбору поставщика, предварительно уточнить рекомендации по применению. Обязательный аспект — проверка маркировки, целостности индивидуальной упаковки, хранение в правильных условиях.

Свойства и польза для организма

Цукаты — это продукция, полученная из плодов, ягод или овощей, сваренных в сахарном сиропе, подсушенных. Некоторые виды посыпают сахаром или покрывают глазурью. Основные производственные мощности мировых производителей лакомства расположены в странах с теплым климатом (Армения, Китай, Таиланд, Израиль и др.). Их изготавливают из:

фруктов (киви, ананас, папайя, манго, банан, киви, клубника);

овощей (томаты, тыква, кабачки, морковь, свекла);

пряностей (имбирь, кожица с цедрой цитрусовых).

Обработанные плоды являются ценным продуктом для правильного питания больных сахарным диабетом, ожирением, для тех, кому важно соблюдать диету, ограничить количество блюд с большим содержанием сахарозы. Они содержат большое количество ценных органических соединений, полезных веществ (бета-каротин), клетчатки. Химический состав напрямую зависит от сырьевой базы: цитрусовые богаты аскорбиновой кислотой; грушевые, яблочные — железом; морковные, тыквенные — каротином. До 70% продукции составляют углеводы.

Чтобы насладиться качественным, натуральным продуктом, совершать покупки стоит только у проверенных поставщиков. Оформить заказ с доставкой и приобрести цукаты из природного сырья без лишних трат времени получится в специализированном интернет-магазине FreshMart.

Лакомство имеет высокую калорийность — в 100 г содержится примерно 250–350 Ккал. Для сохранения полезных свойств его необходимо хранить при правильном температурном режиме: +2 – +25 градусов и влажности воздуха 75%. Важно выбрать сухое место, куда не будут попадать прямые солнечные лучи.

Возможности использования сушеных фруктов в кулинарии и медицине

Цукаты можно употреблять в готовом виде, они не требуют предварительной подготовки или обработки. Натуральный десерт имеет высокую энергетическую, пищевую ценность, сбалансированный состав. Продукт часто добавляют в выпечку, разные виды кулинарных лакомств, изготавливают украшения для блюд. Особая форма продукции позволяет сохранить полезные свойства фруктов, овощей, а также оптимальное количество клетчатки, витаминов, биологических элементов.

По способу изготовления ее делят на кандированную, тираженную и откидную. Кусочки фруктов погружают в насыщенный сахарный сироп, затем подсушивают при очень высокой температуре (при кандировании выдерживают при +35–40 градусах, при других способах обработки — +50). Готовый десерт сохранит свойства около 6–12 месяцев, точное время зависит от вида лакомства, особенностей упаковки.

Цукаты используют для:

приготовления десертов;

напитков (в том числе кисломолочных, например, йогурта);

декора в кондитерском производстве, домашней выпечки;

наполнения для мороженого.

При условии правильного производства и хранения лакомство сохраняет витамины, минеральные вещества. Качественное лакомство должно включать кусочки овощей одинакового размера, которые не будут слипаться между собой. Вкус, исходя из сырья, массовой доли влаги, варьируется от кисло-сладкого до сладкого. Цвет разнообразен — бордовый, оранжевый, желтый. Консистенция должна быть плотной, без фрагментов кристаллизованного сахара. При выборе стоит предпочитать варианты, которые не будут иметь яркую окраску, упакованные в индивидуальную упаковку от производителя с маркировкой. Такой подход позволит минимизировать риск наличия болезнетворных бактерий, приобрести натуральный десерт, изготовленный согласно технологии.