$255 млн допомоги Україні включив Держдеп до свого бюджетного запиту на 2022 рік

Державний департамент США в своєму бюджетному запиті на 2022 бюджетний рік передбачив 255 млн доларів допомоги Україні, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії.

«Фінансування прискорить реформи з метою подолання корупції, підвищення прозорості та підзвітності, включаючи шляхом розширення ініціатив електронного урядування; сприятиме інституційним реформам і необхідному навчанню задля європейської інтеграції; покращить бізнес клімат та торгівельні можливості», — зокрема йдеться в обґрунтуванні, поданому Держдепом до Конгресу США.

У відомстві також наголосили на важливості підтримки аграрного сектору та реформ в сфері енергетики, підвищенні енергоефективності та реформуванні нафтогазової компанії в Україні.

Окремо в обґрунтуванні наголошується на важливості демократичних та економічних реформ, підтримки громадянського суспільства, судової реформи, покращення доступу до безсторонньої інформації та подолання сумнівів щодо вакцинацій.