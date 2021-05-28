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Закон «про олигархов» даст возможность захватить «зеленым» жуликам большинство СМИ

Закон «про олигархов» совсем не не про них, а про медиа-рейдерство и про теневое введение цензуры.

Во-вторых, под действие этого законопроекта попадают все владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов. В общем, есть у вас 84 млн.$ в активах и медиа, а так же контакты с политическими партиями, то вы олигарх. Это значит, что таких людей у нас будет несколько сотен.

Например, купивший недавно «Украинскую правду» Томаш Фиала обладает такими активами, близок к «Голосу» и в его портфеле инвестиций есть СМИ. Значит на него этот закон будет распространяться.

А, допустим, Игорь Валерьевич Коломойский не попадёт в список олигархов. Потому что активов на такую сумму у него нет. По факту он ничем не владеет. И те, кто писали этот бредовый законопроект, знали об этом.

Отсюда третий вывод. Этот законопроект писали в Украине. Писали для того, чтоб обилетить тех, кто не захочет клеймо олигарха и кто готов заплатить за это.

И четвёртое, этот законопроект выписан в интересах новых младоолигархов, которые выросли на «Великом крадівництві», контрабанде и госзакупках последних двух лет. Деньги и депутаты у них уже есть, а вот своих медиа пока нет. Вот и решили прибарахлиться. К выборам.

Да, такой циничной попытки обогатиться за счёт олигархов и просто богатых украинцев не было даже у Януковича. Эти «новые лица» смогли переплюнуть всех.

Я считаю, что с олигархами надо и можно бороться с помощью антикоррупционных органов, правоохранителей и с помощью АМКУ. Но не допустимо пытаться имитировать борьбу с олигархами, обогащаться на этой псевдоборьбе и пытаться насаждать цензуру. А новый законопроект направлен именно на это. И поддержит его лишь прислуга Зеленского. Такие репутационные банкроты, как Лещенко или Арестович. Ведь им же надо подкармливаться из корыта, которое через этот законопроект хочет наполнить власть.

Но что от этой имитации украинцам? Видимо, ничего хорошего пока не предвидится.

Борислав Береза

28 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Украина
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