Закон «про олигархов» даст возможность захватить «зеленым» жуликам большинство СМИ

Закон «про олигархов» совсем не не про них, а про медиа-рейдерство и про теневое введение цензуры.

Во-вторых, под действие этого законопроекта попадают все владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов. В общем, есть у вас 84 млн.$ в активах и медиа, а так же контакты с политическими партиями, то вы олигарх. Это значит, что таких людей у нас будет несколько сотен.

Например, купивший недавно «Украинскую правду» Томаш Фиала обладает такими активами, близок к «Голосу» и в его портфеле инвестиций есть СМИ. Значит на него этот закон будет распространяться.

А, допустим, Игорь Валерьевич Коломойский не попадёт в список олигархов. Потому что активов на такую сумму у него нет. По факту он ничем не владеет. И те, кто писали этот бредовый законопроект, знали об этом.

Отсюда третий вывод. Этот законопроект писали в Украине. Писали для того, чтоб обилетить тех, кто не захочет клеймо олигарха и кто готов заплатить за это.

И четвёртое, этот законопроект выписан в интересах новых младоолигархов, которые выросли на «Великом крадівництві», контрабанде и госзакупках последних двух лет. Деньги и депутаты у них уже есть, а вот своих медиа пока нет. Вот и решили прибарахлиться. К выборам.

Да, такой циничной попытки обогатиться за счёт олигархов и просто богатых украинцев не было даже у Януковича. Эти «новые лица» смогли переплюнуть всех.