Вакцина от Pfizer показала стопроцентную эффективность у подростков

Wikimedia Commons

Вакцина BNT162b2 от Pfizer и BioNTech показала стопроцентную эффективность в клинических испытаниях у подростков 12-15 лет. Об этом сообщили ученые в статье в The New England Journal of Medicine. Титр антител у подростков превышал значения, полученные в исследованиях у людей 16-25 лет. Тромбозы и другие серьезные побочные эффекты не наблюдались.

Вакцину от Pfizer и BioNTech западные страны одобрили для использования у взрослых еще в конце 2020 года, первой это сделала Великобритания. Мы уже писали о результатах клинических испытаний этой вакцины. Она продемонстрировала эффективность не ниже 87 процентов (в среднем — 95 процентов). Кроме того, вакцина может защищать и от тяжелых случаев ковида. Самым распространенным побочным эффектом оказалась боль в месте укола, чуть реже встречались головная боль и усталость.

FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech для детей с 12 до 15 лет еще 10 мая. Управление решило, что польза от применения вакцины перевешивает известные потенциальные риски, но на тот момент в научных журналах не было публикаций о безопасности и эффективности применения этой вакцины у подростков.

Американские ученые завершили клинические испытания вакцины BNT162b2 от Pfizer и BioNTech на подростках 12-15 лет. Всего в исследовании участвовали 2260 человек: 1131 получили BNT162b2, а остальные 1129 — плацебо. Испытуемым поставили две инъекции с интервалом в 21 день, а затем наблюдали за ними в течение двух месяцев. Титры антител IgG в крови оценивали до вакцинации и через месяц после введения второй дозы BNT162b2.

У подростков титр антител после второй инъекции превышал значения, полученные в исследованиях у людей 16-25 лет (в соотношении 1,76:1). Между первой и второй дозами подростки, получившие вакцину, сдали 3 позитивных теста на коронавирус, при этом в группе плацебо положительные тесты обнаружили у 12 человек. У заболевших инфекция протекала в легкой форме. После второй инъекции в группе, получившей вакцину, никто не заболел ковидом, а в группе плацебо больных оказалось 16 человек. Это говорит о стопроцентной эффективности двух доз вакцины BNT162b2.

Самыми распространенными побочными эффектами стали боль в месте укола (79-86 процентов), усталость (60-66 процентов) и головная боль (55-65 процентов), что соответствовало картине, наблюдаемой у взрослых. Тромбозов и других серьезных побочных эффектов ни у кого из участников не зарегистрировали.

Исследователи заключили, что вакцина безопасна и эффективна при применении у подростков 12-15 лет. Теперь ученые планируют изучить возможность вакцинации детей младшего возраста и беременных женщин.