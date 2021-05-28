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В США снова обвинили российских хакеров в масштабной кибератаке

Связанная с Россией группировка хакеров Nobelium устроила новую масштабную кибератаку, заявили в Microsoft.

По данным компании, злоумышленники попытались взломать около 3 тыс. личных учетных записей более чем в 150 организациях. Они якобы получили доступ к аккаунту Агентства по международному развитию США (USAID) и разослали жертвам письма со ссылкой на вредоносный файл.

В результате пострадали государственные ведомства и неправительственные организации, говорится на сайте Microsoft. Часть атак удалось отразить с помощью программного обеспечения компании.

28 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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