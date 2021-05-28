В США снова обвинили российских хакеров в масштабной кибератаке

По данным компании, злоумышленники попытались взломать около 3 тыс. личных учетных записей более чем в 150 организациях. Они якобы получили доступ к аккаунту Агентства по международному развитию США (USAID) и разослали жертвам письма со ссылкой на вредоносный файл.

В результате пострадали государственные ведомства и неправительственные организации, говорится на сайте Microsoft. Часть атак удалось отразить с помощью программного обеспечения компании.