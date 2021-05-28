Ученые заподозрили преуменьшение климатической катасрофы Ученые: Горячие ванны почти так же полезны для здоровья, как спорт » В США разыграют 116,5 миллионов долларов среди привившихся от COVID-19 В американском штате Калифорния разыграют 116,5 миллионов долларов среди привившихся от COVID-19. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом в своем Twitter «Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев», — написал губернатор. По его словам, первую десятку победителей выберут 15 июня. Они получат шанс выиграть по полтора миллиона долларов. Еще 30 вакцинированных победителей, которых выберут 4 и 11 июня, получат по 50 тысяч долларов. Участвовать в лотерее смогут американцы в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы одну прививку.