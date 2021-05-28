В сети появился архивный снимок Меган Маркл в роли подружки невесты

В 2016 году Меган Маркл была подружкой невесты на свадьбе своей близкой подруги, писательницы и телевизионного продюсера Линдси Джилл Рот. Подруга герцогини уже делилась снимком с торжества, но на днях в сети появился ранее не публиковавшийся кадр, на котором Меган позирует в нежно-розовом платье с букетом цветов.

Фото было сделано в бальном зале отеля St. Regis в Нью-Йорке, где и состоялась свадьба Линдси.

Линдси и Меган знают друг друга уже больше 20 лет. Они познакомились во время учебы в Северо-Западном университете. С тех пор они продолжают оставаться близкими подругами. Линдси была одной из тех, кто оказал герцогине большую поддержку, когда против нее началась травля со стороны сотрудников дворца. Они, напомним, обвиняли Меган в издевательствах и грубом поведении. Линдси назвала супругу принца Гарри очень добрым человеком и бескорыстным и благородным другом. Она была такой, когда мы вместе учились в Северо-Западном университете; она была такой же в Лос-Анджелесе, когда ходила на прослушивания; она была такой, когда жила в Торонто и снималась в «Форс-мажорах» в роли Рэйчел Зейн; она была этой женщиной до того, как вы узнали, что она встречается с Гарри; она была такой после того, как вы узнали, что она встречается с Гарри; она была такой, когда стала герцогиней Сассекской, и она все еще, без сомнения, та же самая женщина и сегодня, — говорила Линдси. Меган Маркл и Линдси Джилл Рот

ИСТОЧНИК Hello