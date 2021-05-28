В Польше назвали «Северный поток-2» «газовой бомбой» для евроинтеграции

По его мнению, отказ от санкций основан на ошибочной оценке реальности, а трубопровод по дну Балтийского моря он назвал газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции. Щерский считает, что при его запуске Германия попадет в зависимость от российских поставок газа, что приведет к политическому влиянию России на политику и экономику Евросоюза.

Ранее Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено, и что санкции против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.