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В Польше назвали «Северный поток-2» «газовой бомбой» для евроинтеграции

Отказ президента США Джо Байдена от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» ошибочен, а сам проект угрожает Евросоюзу, приводит ТАСС слова главы Бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского.

По его мнению, отказ от санкций основан на ошибочной оценке реальности, а трубопровод по дну Балтийского моря он назвал газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции. Щерский считает, что при его запуске Германия попадет в зависимость от российских поставок газа, что приведет к политическому влиянию России на политику и экономику Евросоюза.

Ранее Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено, и что санкции против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

28 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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