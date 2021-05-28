Умерла 30-летняя актриса фильма «Техасская резня бензопилой»

Болгарская актриса Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщил ее близкий друг, фотограф Геннадий Авраменко на своей странице в социальной сети Facebook.

Актриса находилась в больнице с двусторонним воспалением легких, что и стало причиной смерти. «Утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», — написал Авраменко.

Лорина Камбурова была известна по ролям в таких фильмах, как «Любовь и монстры», а также в приквеле «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», «Смертельная гонка 4: Вне анархии». Кроме того, она была вокалисткой группы «Ross’N Lorina».