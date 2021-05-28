Ученые выявили новую опасность высокого уровеня холестерина

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов выявили, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, которая ведет к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Medicine.

Отмечается, что это характерно в основном для мужчин. Исследователями были проанализированы данные около двух тысяч участников двух крупных исследований: Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), которое было начато в США в 1958 году, и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI), реализуемой с 2003 года.

На первом этапе ученые выяснили, что основную роль в развитии деменции играют нарушения так называемого катаболизма холестерина — преобразования его в желчные кислоты. Подобные нарушения типичны для пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. После этого исследователи решили проверить на более чем 26 тысячах пациентов британских клиник общей практики, есть ли связь между воздействием холестериновых препаратов, которые блокируют всасывание желчных кислот в кровоток, и первичными симптомами деменции.

Учеными было обнаружено, что при больших дозах препаратов, которые блокируют желчные кислоты, риск развития сосудистой деменции увеличивается только у мужчин. По мнению экспертов, катаболизм холестерина и синтез желчных кислот оказывают влияние на прогрессирование деменции через специфические для пола сигнальные пути мозга.