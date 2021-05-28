Ученые: Горячие ванны почти так же полезны для здоровья, как спорт

Регулярные горячие ванны могут влиять на здоровье почти так же, как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде для здоровья, установили ученые из Университета Ковентри в Британии.

Ванны усиливают кровоток, повышают температуру тела и частоту сердечных сокращений. В результате они позволяют улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуют росту и восстановлению клеток и могут действовать как антидепрессант, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование.

Отмечается, что при этом «тепловая терапия» не поможет избавиться от лишнего жира или увеличить мышечную массу и плотность костей. Тем не менее, ученые считают, что сочетание физических упражнений и горячих ванн и саун может повлиять на здоровье более благотворно, чем одни только упражнения.