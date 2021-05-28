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Тихановская одобрила экономический план ЕС для демократической Беларуси

На Telegram-канале Светланы Тихановской опубликован экономический план для «демократической Беларуси», разработанный и принятый Еврокомиссией при участии самого экс-кандидата в президенты и ее представителей. Указано, что реализация этого плана начнется после демократических изменений в Белоруссии.

В офисе Тихановской предполагают, что объем международного финансирования составит около $10 млрд за три года, включая инвестиционный пакет на $3,6 млрд и невозвратные гранты на $500 млн.

Средства должны быть направлены на управление экономикой и развитие частного сектора; развитие независимой судебной системы, образования, соцзащиты, здравоохранение и другие сферы.

«Я благодарна ЕС за реализацию плана. Это действительно послание надежды и поддержки для белорусского народа…» — написала экс-кандидат в президенты Белоруссии.

28 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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