Определена максимально возможная продолжительность жизни человека

Ученые из МФТИ предложили использовать комплексный индикатор динамического состояния организма DOSI, учитывающий имеющиеся у пациента болезни, сведения о его физической активности, возрасте и образе жизни.

Группа исследователей из России, США и Сингапура разработали систему тестирования, позволяющую по анализу крови прогнозировать жизнестойкость организма и оценивать возможную продолжительность жизни.

устойчивость организма достигает своего минимума к возрасту в пределах от 120 до 150 лет, что позволяет оценивать максимальную продолжительность жизни человека в 150 лет. Ученые предположили, что возрастной максимум является фундаментальным биологическим фактором, не зависит от факторов стресса и является абсолютным пределом продолжительности жизни человека.

Ранее ученые из Стэнфордского университета выявили в результате тестирования плазмы крови 4263 пациентов в возрасте от 18 до 95 лет, что в человеческом организме по достижении 34, 60 и 78 лет происходят скачкообразные изменения, кардинальным образом влияющие на процесс старения.