Смешные копейки: самые маленькие гонорары актеров в культовых фильмах

Знаете, что объединяет Брэда Питта, Мэттью МакКонахи и Линдси Лохан? Нет, не баснословные горы американских долларов (хотя они тоже), а согласие на участие в съемках за смешные деньги!

Брэд Питт Тельма и Луиза

В 1991 году Питта вряд ли можно было назвать новичком в кино — за его плечами уже были сериалы и даже несколько полнометражных фильмов. Но режиссеров это не волновало, поэтому приходилось брать то, что дают. А конкретнее — 6 000 долларов за фильм «Тельма и Луиза». Но Брэд Питт не прогадал! После этого фильма его работу оценили критики и зрители, а сейчас актер один из самых высокооплачиваемых в Голливуде.

Крис Эванс Первый мститель

За свой первый фильм в роли Мстителя Крис Эванс получил всего … 300 000 долларов! Правда позже режиссер предложил актеру уже два миллиона за участие во второй части фильма. Но и даже эта сумма выглядит просто смешно по сравнению с гонораром Роберта Дауни-мл. — 50 000 000 $!

Мэттью МакКонахи Далласский клуб покупателей

Малобюджетный фильм «Далласский клуб покупателей» мог бы остаться без своего героя — Мэттью МакКонахи, ведь режиссер ленты не мог предложить актеру больше 200 000 $. Однако МакКонахи разглядел в этом сценарии потенциал или почуял что-то более весомое, нежели деньги — заветную статуэтку Оскар за лучшую мужскую роль в 2014 году.

Джейми Дорнан 50 оттенков серого

Миллионер, который любил отшлепать вечно краснеющую студентку, получил за свою роль всего лишь 110 000 $, хотя в прокате фильм собрал более полмиллиарда долларов! Надеемся, что после такого коммерческого успеха озолотившийся режиссер поделился с бедным актером частью доходов.

Линдси Лохан Каньоны

Когда-то, совсем давно, режиссеры очень любили огненную Линдси и с радостью выписывали ей чеки с шестью нулями. Но потом пошли в ход секс, наркотики и рок-н-ролл, что немного подкосило финансовое положение красотки. Мы гадали и недоумевали, почему звезда первой величины, которую знают во всем мире, постоянно находится на грани банкротства? И вот ответ — ее гонорар за фильм «Каньоны» составил всего лишь 6 500 долларов! А кто-то помнит еще недавние фильмы с ее участием? Вот и мы нет.

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