Российский журналист Александр Невзоров заявил, что, по его данным, президент Белоруссии Александр Лукашенко встречался в следственном изоляторе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем. В эфире передачи «Невзоровские среды» он рассказал, что у него есть «кривой инсайдик» из Белоруссии, за который он, правда, не может поручиться на 100 процентов.

«Но вот эти вот следы побоев на лице Протасевича появились после того, как ночью в изолятор приехал Лукашенко», — сказал Невзоров, ссылаясь на информацию своего, как он выразился, «лазутчика».

Наутро, продолжил Невзоров, Протасевичу «втирали тональные кремы, чтобы все это заделать».

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда же белорусские силовики задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.