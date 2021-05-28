Россиян оставили без яиц

Производители куриных яиц обратились в Минпромторг РФ с просьбой решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. В Росптицесоюзе отметили, что это может грозить дефицитом куриных яиц, сообщает в пятницу газета «Ведомости».

Как рассказали изданию два человека, участвовавшие в совещании в Минпромторге 26 мая, производители связывают сложившуюся ситуацию с сезонным сокращением спроса на свою продукцию, который обычно происходит после Пасхи. Как сообщили газете собеседники, за последний год производители куриных яиц столкнулись с проблемой существенного роста издержек, что привело к тому, что закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Представитель Минсельхоза РФ подтвердил, что к 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории — на 10,9%, однако абсолютных цифр он не назвал.

По мнению гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, производители яиц не смогут долго работать в убыток, в связи с чем некоторые компании задумаются о сокращении поголовья несушек. Это, как полагает Бобылева, в итоге может привести к дефициту продукции. По ее мнению, решить сложившуюся проблему можно, если уйти от преимущественно тендерных поставок в сторону прямых долгосрочных договоров.