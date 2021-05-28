Россия согласилась с блокадой неба Беларуси

Российские власти решили не продолжать авиавойны с ЕС после того, как европейские перевозчики начали облетать Белоруссию в ответ на принудительную посадку рейса Ryanair.В четверг вечером чиновники Росавиации собрались на экстренное совещание, где обсуждали, как быть с европейскими рейсами, запрашивающими разрешение на вход в воздушное пространство РФ.

Двум из них было отказано — рейсу Вена-Москва Austrian Airlines и рейсу Париж-Москва AirFrance — после того, как авиакомпании изменили маршрут и запросили новые трассы из-за изменения точки перелета границы.

В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам, сообщил РБК источник, близкий к Минтрансу. Один из отмененных полетов — из Вены в Москву — уже получил добро.

Росавиация тем временем выпустила официальное уведомление, в котором предупредила, что быстрых решений европейских перевозчикам ждать не стоит.

«При изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пункты Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Задержки с выдачей разрешений в Росавиации объяснили «увеличением общего количества запросов от авиакомпаний». Ту же позицию повторил на брифинге в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Когда самолеты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных, не согласованных точках, возникают технические проблемы», — сказал он, добавив, что заминки в этом случае «неизбежны».

Источники The Bell на авиарынке в официальную версию не верят. Согласование нового маршрута в обычных условиях никогда не затягивается на сутки, говорит один из них.

Ограничения на вход в воздушное пространство России — это политическое решение, уверены собеседниик издания.

Один из них обращает внимание еще на одну отмену — рейса «Аэрофлота» в Вильнюс, запланированного на 28 июня. Маршрут рейса всегда проходил над территорией Белоруссии. Литва еще 24 мая объявила, что не будет принимать самолеты, пересекавшие белорусское воздушное пространство. «Аэрофлот» не стал менять маршрут, а вместо этого отменил рейс, отмечает собеседник The Bell.