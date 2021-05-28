Reuters: Турция повлияла на смягчение позиции НАТО по Беларуси

Во время подготовки официального заявления НАТО по поводу инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержания белорусскими властями основателя Telegram-канала NEXTA Турция убедила союзников смягчить формулировки, передает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

В заявлении члены Североатлантического альянса осудили действия властей Белоруссии и призвали освободить Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу, однако в документе не упоминаются санкции, на которых настаивали страны Прибалтики и Польша.

Как рассказали источники, на исключении из текста упоминания о поддержке введения новых санкций против Белоруссии настояла Анкара. Также были исключены призывы к освобождению всех политзаключенных и слова о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Белоруссией.

По словам источников, позиция Турции объясняется желанием сохранить связи с Россией, ближайшим союзником Белоруссии, и экономические отношения с Минском за счет ежедневных рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines. При этом официальный представитель НАТО заявил агентству, что заявление альянса по Белоруссии «было согласовано всеми 30 союзниками на основе консенсуса», и подчеркнул, что детали обсуждения «носят конфиденциальный характер».