Политические лидеры в Сомали согласились провести выборы в течение 60 дней

Политические лидеры в Сомали в четверг достигли договоренности о проведении «свободных, справедливых и инклюзивных выборов» в течение 60 дней. Таким образом, положен конец давнему политическому кризису в этой африканской стране.
Соглашение о запуске избирательного процесса подписано премьер-министром Мохаммедом Хусейном Робле, пятью региональными лидерами и мэром Могадишо по итогам четырехдневных переговоров в столице Сомали, Могадишо.
В совместном заявлении участники консультаций объявили, что урегулировали спорные вопросы, связанные с отложенными ранее выборами.
На церемонии подписания присутствовали президент Сомали Мохамед Абдулла Мохамед, спикеры двух палат парламента и международные партнеры.
В своей речи на мероприятии премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле назвал соглашение по выборам «историческим моментом».
Политический кризис в Сомали разразился после того, как президентские и парламентские выборы были отложены на фоне истечения 8 февраля срока полномочий президента страны Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда.
Соглашение, достигнутое в сентябре прошлого года, рассматривалось как важный шаг на пути к проведению в Сомали непрямых парламентских и президентских выборов в конце 2020 и начале 2021 года соответственно.
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