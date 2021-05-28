Политические лидеры в Сомали согласились провести выборы в течение 60 дней

Политические лидеры в Сомали в четверг достигли договоренности о проведении «свободных, справедливых и инклюзивных выборов» в течение 60 дней. Таким образом, положен конец давнему политическому кризису в этой африканской стране.

Соглашение о запуске избирательного процесса подписано премьер-министром Мохаммедом Хусейном Робле, пятью региональными лидерами и мэром Могадишо по итогам четырехдневных переговоров в столице Сомали, Могадишо.

В совместном заявлении участники консультаций объявили, что урегулировали спорные вопросы, связанные с отложенными ранее выборами.

На церемонии подписания присутствовали президент Сомали Мохамед Абдулла Мохамед, спикеры двух палат парламента и международные партнеры.

В своей речи на мероприятии премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле назвал соглашение по выборам «историческим моментом».

Политический кризис в Сомали разразился после того, как президентские и парламентские выборы были отложены на фоне истечения 8 февраля срока полномочий президента страны Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда.

Соглашение, достигнутое в сентябре прошлого года, рассматривалось как важный шаг на пути к проведению в Сомали непрямых парламентских и президентских выборов в конце 2020 и начале 2021 года соответственно.