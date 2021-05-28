Пакистан исключил возможность создания американской базы на своей территории

Ранее сообщалось, что две страны ведут переговоры о проведении контртеррористических операций после вывода войск из Афганистана
Пакистан не разрешит Соединенным Штатам развернуть военную базу на территории Пакистана или проводить операции беспилотников против Афганистана.
Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши заявил об этом на фоне сообщений о том, что Исламабад якобы ведет переговоры с Вашингтоном о новом соглашении, которое позволило бы США проводить контртеррористические операции в Афганистане после вывода международных войск.
Куреши опроверг эти сообщения, назвав их необоснованными.
«При (премьер-министре) Имране Хане на пакистанской земле не будет никаких американских баз. Забудьте о прошлом», – сказал он, выступая в верхней палате парламента.
«Правительство Пакистана категорически заявило, что мы не допустим динамического использования беспилотников и не заинтересованы в проведении наблюдательных беспилотных операций», – добавил Куреши.
Накануне министр обороны США Ллойд Остин побеседовал с начальником штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.
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