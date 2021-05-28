Основательница BLM уходит в отставку в США

37-летняя афроамериканка Каллорс вместе с соратницами основала движение BLM в 2013 году и руководила им последние шесть лет. За это время, и особенно после прошлогоднего всплеска эмоций в связи с гибелью в США Джорджа Флойда, Фонд всемирной сети BLM стал большой оганизацией с многомиллионным оборотом.
Патрис Каллорс говорит, что уходит, чтобы работать над книгой, и ее отставка никак не связана с обвинениями в стяжательстве.
В прошлом месяце газета New York Post написала, что Каллорс, которая называет себя марксисткой, владеет четырьмя домами в США. Каллорс и ее фонд решительно отметают подозрения в том, что она потратила пожертвования фонду на улучшение своего материального положения.
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