Королевский флот: россияне не выдворяли наш эсминец Ученые заподозрили преуменьшение климатической катасрофы » Основательница BLM уходит в отставку в США Называющая себя марксисткой Патрис Каллорс отрицает, что пожертвования для BLM пошли на улучшение ее жилищных условий Одна из основательниц движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») Патрис Каллорс объявила об уходе в отставку. 37-летняя афроамериканка Каллорс вместе с соратницами основала движение BLM в 2013 году и руководила им последние шесть лет. За это время, и особенно после прошлогоднего всплеска эмоций в связи с гибелью в США Джорджа Флойда, Фонд всемирной сети BLM стал большой оганизацией с многомиллионным оборотом. Патрис Каллорс говорит, что уходит, чтобы работать над книгой, и ее отставка никак не связана с обвинениями в стяжательстве. В прошлом месяце газета New York Post написала, что Каллорс, которая называет себя марксисткой, владеет четырьмя домами в США. Каллорс и ее фонд решительно отметают подозрения в том, что она потратила пожертвования фонду на улучшение своего материального положения.