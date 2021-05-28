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«Оскар-2022» внезапно отложили

Вручение кинопремии «Оскар» в 2022 году отложили на месяц. Вместо 27 февраля ее проведут 27 марта, сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

Отбор картин-претендентов продлится до 31 декабря 2021 года. В борьбе за награды могут участвовать ленты, выпущенные с 1 марта по 31 декабря.

В сентябре 2020-го сообщалось, что фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам. Картины, претендующие на премию в категории «Фильм года», должны соответствовать по меньшей мере двум из четырех предложенных критериев.

28 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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