Оборонный бюджет Байдена в $715 млрд будет сосредоточен на сдерживании Китая

Это отмечают ознакомившиеся с бюджетом источники.

Как ожидается, бюджетная заявка на оборонные нужды, которая будет отправлена в Конгресс в пятницу в рамках проекта госбюджета на общую сумму 6 триллионов долларов, будет включать в себя инвестиции в готовность войск, освоение космоса, ядерные оружейные технологии и Тихоокеанскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие наращиванию военного потенциала Китая в регионе.

Проект оборонного бюджета предусматривает средства на закупку кораблей и самолетов, техническое обслуживание и выплату заработной платы.

Еще 38 миллиардов долларов предназначены для оборонных программ в Федеральном бюро расследований, Министерстве энергетики и других агентствах, в результате чего общий бюджет на программы в сфере национальной безопасности достигнет 753 миллиардов долларов, что на 1,7% больше, чем в 2021 году.

Также предусмотрено выделение средств на дальнейшую разработку и испытания гиперзвукового оружия и других систем вооружения нового поколения, необходимых для противодействия России и Китаю.

Бюджетные заявки президента, в том числе оборонные, обычно являются отправной точкой для переговоров с Конгрессом, который в итоге решает, как расходуются средства.

Тихоокеанская инициатива сдерживания, созданная для противодействия Китаю, сосредоточена на конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе и направлена на повышение готовности США в этом регионе за счет финансирования радаров, спутников и ракетных систем.

«Мы должны модернизироваться, чтобы продолжать сдерживание. В случае утверждения на пост я постараюсь увеличить скорость и масштаб внедрения инноваций в наших вооруженных силах», – заявила Кэтлин Хикс, выступая в феврале на слушаниях по утверждению ее кандидатуры на пост заместителя министра обороны.

По словам источников, в интересах повышения конкурентоспособности администрация запросит 85 малозаметных истребителей F-35 производства Lockheed Martin. В проектах бюджета на 2021 и 2020 годы запрашивалось 79 и 78 самолетов соответственно, и Конгресс санкционировал это приобретение. Сенаторы и губернаторы выступили в поддержку самолета, который имеет огромную промышленную базу.

План судостроения ВМС, опубликованный в последние месяцы правления администрации Дональда Трампа, включает строительство 12 новых боевых надводных кораблей в 2022 году, но в запросе Байдена предусмотрено всего восемь новых боевых кораблей, рассказали источники.

Несмотря на сокращение финансирования старых систем, администрация Байдена продолжит инвестировать в модернизацию ядерной триады США. Это дорогостоящий проект, который потребует в среднем более 60 миллиардов долларов в год в течение этого десятилетия и более триллиона долларов в общей сложности, согласно данным Бюджетного управления Конгресса.

Эти средства пойдут на улучшение управления ядерными объектами, а также на такие средства доставки, как атомная подводная лодка Columbia Class производства Huntington Ingalls Industries и General Dynamics, а также на сертификацию размещения ядерных бомб на борту истребителей F-35.