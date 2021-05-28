Неповнолітня дівчина через мінне поле втекла з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію

Про це повідомляє сайт МВС
Напередодні близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони ОРДО біля смт. Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка та має паспорт так званої “Донецької народної республіки”.
Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке.
Вказано, що до встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.
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