Disney едва не купила всю кинокомпанию Warner Россия согласилась с блокадой неба Беларуси » Неизвестный ранил ножом полицейского во Франции Сотрудница полиции пострадала в результате нападения неизвестного в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Как сообщает телеканал BFM TV, мужчина с ножом отобрал оружие у полицейской и скрылся. Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии, злоумышленника разыскивают с участием двух вертолетов. Ранее во французском департаменте Жиронда на другого полицейского напала женщина с ножом. После этого в нее выстрелил коллега пострадавшего. От полученных ранений нападавшая скончалась на месте. Проводится расследование.