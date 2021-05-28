Неизвестный ранил ножом полицейского во Франции

Сотрудница полиции пострадала в результате нападения неизвестного в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр.
Как сообщает телеканал BFM TV, мужчина с ножом отобрал оружие у полицейской и скрылся.
Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии, злоумышленника разыскивают с участием двух вертолетов.
Ранее во французском департаменте Жиронда на другого полицейского напала женщина с ножом. После этого в нее выстрелил коллега пострадавшего. От полученных ранений нападавшая скончалась на месте. Проводится расследование.
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