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Неизвестный ранил ножом полицейского во Франции

Сотрудница полиции пострадала в результате нападения неизвестного в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр.

Как сообщает телеканал BFM TV, мужчина с ножом отобрал оружие у полицейской и скрылся.

Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии, злоумышленника разыскивают с участием двух вертолетов.

Ранее во французском департаменте Жиронда на другого полицейского напала женщина с ножом. После этого в нее выстрелил коллега пострадавшего. От полученных ранений нападавшая скончалась на месте. Проводится расследование.

28 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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