Названы самые популярные страны для свадебных путешествий

Согласно последним исследованиям, самой популярной страной для свадебных путешествий признана Марокко. Об этом пишет Daily Record.

Также в топ желанных для бракосочетания стран вошли Греция, Франция, Италия, Мексика, Индонезия (остров Бали) и Ирландия.

Издание отметило, что недавно в список вошла и Шотландия — страна заняла 14 место. Суровые пейзажи и невероятная история страны подняли ее на несколько строчек выше, чем тропические пляжи Багамских островов, Испании и Португалии.

Сообщается, что исследование было проведено на основе количества «досок» с фотографиями идей для свадьбы в приложении Pinterest, отмеченных ключевыми словами для каждой страны.