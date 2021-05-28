На українських заправках може повністю зникнути найпопулярніший бензин

Вже в червні на деяких заправках в Україні може зникнути найпопулярніший бензин – А-95. Причина – перебої з поставками. Найбільший постачальник А-95 в Україну – Білорусь – не підтвердила відвантаження на червень.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на власні джерела.

“Сьогодні нам сказали, що постачань А-95 не буде зовсім. Тим часом буде постачено повний обсяг А-92”, – сказав співрозмовник enkorr, який побажав залишитися невідомим.

За його словами, причини такого рішення невідомі.

“Ми продовжуємо перемовини. За нашими даними, Мозирський завод залито бензином”, – повідомив другий респондент на умовах анонімності.

Він вважає, що в разі повної відмови від своїх контрактних зобов’язань репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.

“Ми розуміємо, що ремонт, що обсяги може бути урізано, але щоб узагалі закрити відвантаження і повідомити про це за три дні до кінця місяця – це неприпустимо з будь-якої точки зору. У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться”, – запевняє співрозмовник enkorr, вважаючи, що такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів щодо постачань із Білорусі.

Експерти enkorr вважають, що в разі припинення постачань бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит. За даними групи, середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тисяч тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки.

Нагадаємо, 14 травня Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на паливо на період дії карантину. Так, граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Середня вартість дизельного пального і бензину визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК “Нафтогаз України”, проведених з урахуванням даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів та офіційного курсу валют, встановленого НБУ. Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину відбувається щомісяця 3-го, 13-го і 23-го числа. Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на другу декаду травня з урахуванням граничної націнки мала становити 27,89 гривні за літр, бензину – 30,22 гривні за літр.

У зв’язку з цим більшість мереж, які торгують брендовим пальним, у минулі вихідні заявили про припинення його продажу. Після цього Мінекономіки 16 травня випустило роз’яснення, що максимальна торговельна надбавка для “брендового преміального пального” не застосовується. Пізніше про відновлення продажу преміальних видів пального повідомили мережі KLO, Socar і Shell.