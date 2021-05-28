Глава Минфина США пообещала России продолжение санкций Основательница BLM уходит в отставку в США » Королевский флот: россияне не выдворяли наш эсминец Королевский флот Великобритании назвал ложным рассказ замдиректора ФСБ России о выдворении британского эсминца из вод близ аннексированного Россией Крыма. Накануне Владимир Кулишов сказал в интервью РИА Новости, что в октябре прошлого года российские пограничники и флот выдворили в нейтральные воды британский эсминец «Дрэгон». На пути из Одессы в Батуми эсминец зашел в территориальные воды возле Крыма, которые Россия считает своими. До этого интервью генерала Кулишова об этом инциденте никто ничего не говорил. «Флот Российской Федерации не препятствовал проходу эсминца «Дрэгон». Он прошел без инцидентов, воспользовавшись правом на мирный проход по конвенции ООН о морском праве», — сказал газете Telegraph пресс-секретарь министерства обороны Британии. Неназванный собеседник газеты в правительстве добавил к этому, что Британия, как и другие страны мира, не признает аннексию Крыма Россией, и, соответственно, не считает прибрежную зону вокруг полуострова российскими территориальными водами.