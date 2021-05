Вакцина от Pfizer показала стопроцентную эффективность у подростков Disney едва не купила всю кинокомпанию Warner » Китайские антропологи выдали зуб оленя за человеческие останки Wu Liu et al. / Nature, 2015 Антропологи из Испании, Великобритании и Китая обнаружили ошибки в недавно опубликованном исследовании останков из пещеры Фуянь, в котором ученые из Нанкинского университета представили два найденных зуба Homo sapiens и новую датировку останков из этой стоянки (10 тысяч лет назад), считавшихся древнейшими для предков современного человека в регионе (80–120 тысяч лет назад). Однако один из зубов, вероятно, принадлежал оленю, хотя авторы работы утверждают, что выделили из него человеческую ДНК. Критика опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Пещера Фуянь расположена в провинции Хунань на юге Китая. Она была обнаружена еще в 1984 году, но раскопки здесь состоялись лишь в 2011–2013 годах. В ходе них археологи обнаружили 47 зубов, принадлежащих предкам современных людей, а также большое количество костей животных. Ученые датировали находки 80–120 тысячами лет назад, что дополнительно подтверждалось особенностями самих зубов, характерными для находок древнее 50 тысяч лет. Это стало аргументом в пользу гипотезы, что Homo sapiens из Африки и Ближнего Востока сначала расселялся по более благоприятному климатическому региону, а уже затем около 50–60 тысяч лет назад стал активно проникать в более холодную Европу. Местоположение и общий вид пещеры Фуянь Это открытие, то есть обнаружение самых ранних следов Homo sapiens в Южной Азии, сделал в 2015 году У Лю (Wu Liu) из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине совместно с учеными из Великобритании, Китая, Испании и США. Более того, ученые пришли к выводу, что изначальное расселение Homo sapiens из Африки пошло не в Европу через Ближний Восток, а в сторону Китая. Исследователи предположили, что Homo neanderthalensis в то время представлял собой для предков современных людей дополнительный экологический барьер. В начале 2021 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences Сюэ-Фэн Сунь (Xue-feng Sun) из Нанкинского университета совместно с коллегами из Китая опубликовал исследование, посвященное анализу ДНК и новой датировке человеческих останков со стоянки Фуянь. В рамках этой работы ученые пересматривали ранее полученные антропологами из испанского Национального исследовательского центра и Института палеонтологии беспозвоночных и палеоантропологии данные, а также дополнили коллекцию останков двумя новыми найденными зубами. Сунь и его коллеги пришли к выводу, что изначальная датировка в 80–120 тысяч лет была ошибочна, а настоящий возраст останков составляет лишь 10 тысяч лет. Однако этот сюжет получил дополнительное развитие. Известный антрополог Мария Мартинон-Торрес (Maria Martinon-Torres) из испанского Национального исследовательского центра и ее коллеги из Великобритании и Китая подвергла выводы этой работы сомнению. Помимо проблем со строгостью проведенного радиоуглеродного датирования и анализом археологического контекста, один из новых «человеческих» зубов, из которого даже выделили человеческую ДНК, на самом деле оказался зубом травоядного животного. По мнению ученых, этот зуб принадлежал оленю. В то же время группа исследователей из Оксфордского университета подвергла жесткой критике методы датирования, назвав их неподходящими для такой древности. Исходя из этого, ученые поставили под сомнение корректность всей работы.