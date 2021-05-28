Гроші у конвертах і дзвінки олігархам: Лерос розповів, як Зеленський отримує голоси “слуг” у Раді

Про це в ефірі “Прямого” заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос.

“Якщо ви звернете увагу на ключові голосування, які останнім часом проходили в парламенті, у “Слуги народу” в середньому є 220 голосів стабільно. Поясню чому. Перший чинник – їм всім підняли зарплату. Раніше були депутати, які думали, навіщо їм голосувати або не голосувати. Але як тільки до них почали застосовувати штрафні санкції, якщо ти не голосуєш за законопроєкти, не голосуєш за кадрову політику – тобі зарплату “в конвертах “не видають. І це вплинуло на голосування народних депутатів. Всі ключові кадрові питання – вони отримують майже 226 голосів. Раніше це було 160-170”, – сказав депутат.

Лерос додав, що окрім фінансових “санкцій” Офіс президента також тисне не олігархів, які не бажають йти проти чинної влади.

“За рахунок тиску на тих самих олігархів, у яких є в різній кількості представники народних депутатів, афільованих з ними. Олігархи не ризикують йти проти Офісу президента і говорити своїм депутатам, що потрібно вийти із залу, коли таке-то голосування. Тому що “на килим” будуть кликати не народних депутатів, які не проголосували. Зеленський піднімає слухавку, дзвонить цим олігархам і каже: чому твої депутати не проголосували? Всі вони знають санкції РНБО, які з легкістю застосовуються до кожного олігарха в разі непокори. Але в першу чергу це грошовий фактор”, – зазначив політик.

Як приклад Лерос навів голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

“Коли було голосування по Вітренко, то депутати, афільовані з Ахметовим, не проголосували. Якщо проаналізувати друге голосування за Вітренка, вони проголосували. І через півгодини-годину, наскільки я знаю, був дзвінок Зеленського Рінату Ахметову з приводу неголосування депутатів, які з ним афілійовані, за кадрове призначення”, – сказав нардеп.