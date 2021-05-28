Глава Минфина США пообещала России продолжение санкций

Министерство финансов США будет использовать все имеющиеся инструменты, в том числе и санкции, против «злонамеренной деятельности» России. Об этом сообщила в четверг глава ведомства Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. Конгрессмены попросили ее рассказать об антироссийских санкциях. «Мы твердо намерены использовать всю широту полномочий Минфина против злонамеренной деятельности России, включая и те [средства], о которых вы упомянули. И мы действительно считаем, что она (Россия) представляет собой очень серьезную угрозу нашей национальной безопасности», — сказала Йеллен.Она напомнила, что попросила своего заместителя Адевале Адейемо осуществить обстоятельный анализ деятельности в сфере санкций против других стран, в том числе России.

«Минфин верит в обоснованное, стратегическое и разумное использование санкций. Мы рассматриваем их как очень мощный инструмент для того, чтобы препятствовать злонамеренным действиям, способствовать подотчетности и стимулировать позитивные изменения в поведении иностранных врагов и противников. И мы считаем, что они значительно укрепили национальную безопасность США», — заявила Йеллен.

США, напомним, с 14 июня вводят санкции против первичного рынка российского рублевого госдолга: американским финансовым институтам будет запрещено участвовать в размещениях облигаций федерального займа, которые еженедельно проводит Минфин, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета.

Санкции против первичного рынка валютного госдолга действуют с 2019 года. Уже больше двух лет правительство РФ отрезано от возможности занимать доллары на международном рынке капитала и вынуждено размещать евробонды в евро. Последняя такая сделка состоялась 20 мая: Минфин продал два транша на общую сумму 1,5 млрд евро.

Уже больше 7 лет российские власти обсуждают возможность разместить долг в китайских юанях. Но несмотря на многократные заявления о стратегическом партнерстве и невиданной прежде дружбе Москвы и Пекина, договориться не удается. Китай согласен на размещение юаневых панда-бондов, средства от которых правительство РФ не сможет вывести за пределы КНР.

США тем временем рассматривают новые санкции против российских долговых инструментов. По данным Bloomberg, под следующий удар может попасть вторичный рынок рублевых облигаций госбанков.

Эту меру администрация держит про запас, рассчитывая посмотреть, как пойдут дела после встречи Байдена с Путиным, и готова применить ее, если Москва пойдет по пути увеличения ставок, говорят источники Bloomberg.