Джиджи Хадид поделилась новыми снимками, сделанными во время беременности

Уже восемь месяцев Джиджи Хадид живет в новой для себя роли — роли матери. В сентябре модель родила дочку от своего возлюбленного Зейна Малика.

Вчера Джиджи предалась ностальгии и вспомнила период своей беременности. В инстаграме она опубликовала серию снимков, которые были сделаны год назад.

Подробностями материнских будней 26-летняя Хадид делится осторожно. Она рассказывает, как изменилась ее жизнь после рождения дочери, однако лицо малышки пока от посторонних прячет.

У вас появляется ребенок, и вот вы лежите на кровати вместе, смотрите на него и думаете: «И что теперь?». И вы задаете всем своим друзьям одни и те же вопросы, но у всех разные ответы. И вот тогда вы понимаете, что у каждого все проходит по-своему. Вы можете заимствовать что-то у других, перенимать их опыт, но в итоге вы всегда будете делать все по-другому,

— говорила она.

28-летний возлюбленный Джиджи Зейн Малик отмечал, что им с дочерью очень повезло. Он признавался, что она совсем не доставляла им хлопот — много спала и ела молоко. Малик говорил, что обожает проводить с дочкой время и вовсю с ней играет.

Мне просто нравится проводить с ней время, веселиться, тусоваться и расслабляться. Я смотрю с дочкой детские передачи по телевизору, учу стишки, катаюсь с ней по полу со смеха и пою для нее песни,

— делился он.

Зейн Малик и Джиджи Хадид вместе уже около шести лет. Ходят слухи, что они тайно сыграли свадьбу. Однако официального подтверждения этому пока со стороны пары не было.