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Disney едва не купила всю кинокомпанию Warner

Disney едва не купила всю компанию Warner

Судьба корпорации Time Warner, владеющей студией Warner Bros., телеканалом HBO и другими активами, могла сложиться совсем иначе. Как стало известно корреспондентами издания NY Times, в 2016 году компания Disney намеревалась купить Time Warner.

Утверждается, что соответствующее предложение от главы Disney Боба Айгера поступило в 2016 году, но в это время владельцы Warner уже вели переговоры с технологическим гигантом AT&T, из которых они не могли выйти без серьезных финансовых потерь.

Именно после этого Айгер решил обратиться с аналогичным предложением к владельцу компании FOX Руперту Мердоку. Как известно, эти переговоры закончились успешно.

Напомним, что корпорация AT&T согласилась приобрести Time Warner за 85 миллиардов долларов. Сделка была оспорена министерством юстиции США и антимонопольным комитетом. Разбирательство продолжалось в течение года, но в итоге сделка была одобрена. За это время Time Warner подешевела почти на 20 миллиардов долларов. Disney купила активы компании FOX за 71 миллиард долларов.

28 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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