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Ченнинг Татум поделился кадром со съемок ожидаемого ромкома «Затерянный город Д»

Ченнинг Татум поделился кадром со съемок ожидаемого ромкома "Затерянный город Д"

«Это не весело…Это совсем не весело» подписал актер свой пост в инстаграмме, где стоит по пояс в реке вместе с Сандрой Буллок.

Напомним, Татум совместно с Сандрой Буллок и Дениелом Редклифом работают над фильмом «Lost City Of D» для Paramount’s.

История рассказывает о затворнической писательнице-романистке (Буллок), которая была уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в книжном туре с моделью (Татум) из обложки собственной книги, пока попытка похищения не увлечет их обоих в беспощадное приключение в джунглях, доказав, что жизнь может быть такой многогранной, что на порядок страннее и романтичнее, чем любое из ее художественных произведений — сообщает Deadline.

Дата премьеры запланирована на 15 апреля 2022 года. Надеемся, пандемия не внесет свои коррективы.

28 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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