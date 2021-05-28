Ченнинг Татум поделился кадром со съемок ожидаемого ромкома «Затерянный город Д»

«Это не весело…Это совсем не весело» подписал актер свой пост в инстаграмме, где стоит по пояс в реке вместе с Сандрой Буллок.

Напомним, Татум совместно с Сандрой Буллок и Дениелом Редклифом работают над фильмом «Lost City Of D» для Paramount’s.

История рассказывает о затворнической писательнице-романистке (Буллок), которая была уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в книжном туре с моделью (Татум) из обложки собственной книги, пока попытка похищения не увлечет их обоих в беспощадное приключение в джунглях, доказав, что жизнь может быть такой многогранной, что на порядок страннее и романтичнее, чем любое из ее художественных произведений — сообщает Deadline.

Дата премьеры запланирована на 15 апреля 2022 года. Надеемся, пандемия не внесет свои коррективы.