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Блокада: Париж отменил уже несколько рейсов в Россию из-за Беларуси

Французский национальный перевозчик AirFrance в третий раз отменил рейс из Парижа в Москву, который был запланирован на 26 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».
Основная причина — проблемы с доступом в воздушное пространство РФ из-за блокады Беларуси.
На сегодняшний день практически ни один европейский оператор не заходит в воздушное пространство Беларуси из-за блокады. Также всем самолетам Беларуси запрещено использовать аэропорты ЕС.
28 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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