Американская рэперша Амала вышла на вручение премии практически голой «Оскар-2022» внезапно отложили » Блокада: Париж отменил уже несколько рейсов в Россию из-за Беларуси

Основная причина — проблемы с доступом в воздушное пространство РФ из-за блокады Беларуси.

На сегодняшний день практически ни один европейский оператор не заходит в воздушное пространство Беларуси из-за блокады. Также всем самолетам Беларуси запрещено использовать аэропорты ЕС. Французский национальный перевозчик AirFrance в третий раз отменил рейс из Парижа в Москву, который был запланирован на 26 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» Основная причина — проблемы с доступом в воздушное пространство РФ из-за блокады Беларуси.На сегодняшний день практически ни один европейский оператор не заходит в воздушное пространство Беларуси из-за блокады. Также всем самолетам Беларуси запрещено использовать аэропорты ЕС.