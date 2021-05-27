Захватившие власть в Мали военные закрыли границы страны

Премьер Моктар Оуане (Moctar Ouane) и президент Ба Ндау (Bah Ndaw) подали в отставку. Ранее военные говорили о гарантиях новых выборов. Отмечается, что роль в перевороте сыграл вице-президент страны Ассими Гота (Assimi Gota).

Представители военных отправили комментарий британскому агентству. «Президент и премьер-министр подали в отставку. Сейчас продолжаются переговоры по их освобождению и формированию нового правительства», — говорится в нем.

В ночь на вторник, 25 мая, военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. Политики были доставлены на военную базу в городе Кати за пределами столицы Бамако. Незадолго до ареста государственных лидеров в стране было сформировано новое правительство, но военных не устроили перестановки в кабинете министров.

Предыдущий военный переворот в Мали произошел меньше года назад, в августе 2020 года. Тогда на фоне растущего общественного недовольства военные захватили базу в Кати и арестовали ключевых чиновников, включая президента страны Ибраима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. После задержания Кейта подал в отставку. В конце сентября коллегия выборщиков, созданная под руководством военных, назначила Ба Ндао временным президентом страны. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев.