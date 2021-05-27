Ультразвуковая чистка: в моде – бережность Готовится новое поколение Windows — Microsoft » За сутки трейлер «Вечных» набрал 77 миллионов просмотров — это лучший показатель Marvel за пандемию Такое внимание к тизеру «Вечных» можно назвать хорошим знаком перед кинотеатральным релизом в праздничный период — вряд ли фильм одновременно выйдет в онлайн-кинотеатре Disney Plus.

В сравнении с другими фильмами Disney в пандемию, трейлер «Вечных» обошёл по просмотрам «Круэллу» (71 миллион), а если рассматривать фильмы до пандемии, то и «Малефисенту: Владычицу тьмы» (61,7 миллиона) с Аладдином (60,8 миллиона).

Трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат» на Супербоуле-2021 набрал 125 миллионов просмотров, однако сюда входит телевидение, в то время как тизер «Вечных» вышел исключительно в интернете.

«Вечные» вошли в топ-1 трендов за считанные минуты после выхода трейлера и быстро возглавили топ трендов YouTube. «Вечные» от режиссёра Хлои Чжао, снявшей «Землю кочевников», выйдет в ноябре. В фильме сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов»), Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Джемма Чан («Люди») и Кит Харингтон («Игра престолов»).