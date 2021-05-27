Вышел третий тизер продолжения знаменитого «Декстера». Все становится в сериале еще более загодочным — считают поклонники.
В нём Декстер Морган появляется в образе жизнерадостного Джима Линдси.
В ролике главный герой прогуливается по небольшому городку, и его тепло приветствуют местные жители. Они знают Декстера Моргана, как Джима Линдси — работника рыбного заведения «У Фреда» (Fred’s). Герой мило здоровается со всеми встречными, но когда видит в витрине магазина нож, его взгляд моментально изменяется.
События десятисерийного продолжения «Декстера» будут происходить спустя 10 лет после финала восьмого сезона. Известно, что главного злодея в шоу сыграет Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Баллада Бастера Скраггса»).
Продолжение «Декстера» должно выйти осенью 2021 года.
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