«  
  »

Вышел третий тизер продолжения знаменитого «Декстера»

Вышел третий тизер продолжения знаменитого «Декстера». Все становится в сериале еще более загодочным — считают поклонники.

В нём Декстер Морган появляется в образе жизнерадостного Джима Линдси.

В ролике главный герой прогуливается по небольшому городку, и его тепло приветствуют местные жители. Они знают Декстера Моргана, как Джима Линдси — работника рыбного заведения «У Фреда» (Fred’s). Герой мило здоровается со всеми встречными, но когда видит в витрине магазина нож, его взгляд моментально изменяется.

События десятисерийного продолжения «Декстера» будут происходить спустя 10 лет после финала восьмого сезона. Известно, что главного злодея в шоу сыграет Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Баллада Бастера Скраггса»).

Продолжение «Декстера» должно выйти осенью 2021 года.

27 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  