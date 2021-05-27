Вышел третий тизер продолжения знаменитого «Декстера»

Вышел третий тизер продолжения знаменитого «Декстера». Все становится в сериале еще более загодочным — считают поклонники.

В нём Декстер Морган появляется в образе жизнерадостного Джима Линдси.

В ролике главный герой прогуливается по небольшому городку, и его тепло приветствуют местные жители. Они знают Декстера Моргана, как Джима Линдси — работника рыбного заведения «У Фреда» (Fred’s). Герой мило здоровается со всеми встречными, но когда видит в витрине магазина нож, его взгляд моментально изменяется.

Предыдущие два тизера были более короткими: в первом можно было увидеть только заснеженные локации, а во втором — самого Декстера и одну из его жертв, примотанных скотчем к столу.

События десятисерийного продолжения «Декстера» будут происходить спустя 10 лет после финала восьмого сезона. Известно, что главного злодея в шоу сыграет Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Баллада Бастера Скраггса»).