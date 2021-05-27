Выбираем платье для выпускного: модные принты, цвета и фасоны

Приближается июнь — горячая пора, когда юные девушки начинают подготовку к особому событию — выпускному балу. Каждой хочется быть особенной, самой эффектной и элегантной — воплотить эту мечту в реальность поможет интернет-магазин parad-shoes.ru. В каталогах https://www.parad-shoes.ru/catalog/platya/ вы найдете платья от элитных мировых брендов. Заглянуть сюда стоит не только вчерашним школьницам, но и их мамам — здесь каждая сможет найти подходящий вариант для пополнения своего гардероба.
Фасон для выпускного
В этом сезоне дизайнеры предлагают разные варианты платьев на выпускной — они могут быть длиной до колена, середины икры или в пол. Например, удачными вариантами станут платье от бренда The Dress с оригинальными рукавами-перышками, вечернее платье-корсет из набивной органзы с эффектным бантом или нежно-розовое с воланами. Заслуживает внимания и красное платье в пол от PLEIN SUD — в таком наряде легко выглядеть элегантно и, вместе с тем, сексуально.
Выбирая наряд, знайте, что трендами сезона весна-лето 2021 стали:
- асимметрия,
- минимализм,
- открытая спина,
- кружевная отделка,
- цветочные принты,
- объемные аппликации.
Ткани и цвета могут быть разными, в фаворе — насыщенные краски, интересные принты и фактуры.
Как выбрать правильное платье
Чтобы платье сидело хорошо, важно, чтобы наряд соответствовал вашему росту, пропорциям фигуры, цветотипу. На стройных девушках будет отменно сидеть любой фасон, особенно макси — платье позволит визуально еще больше удлинить силуэт, сделав его особенно изящным. Барышням с пышными бедрами рекомендуется обратить внимание на наряды с пышными юбками и кружевным фактурным верхом — это поможет сделать образ современным и стильным. Тем, которых природа щедро наградила грудью, стоит поискать фасон, который сделает фигуру пропорциональной. Это может быть классическое платье с V-образным вырезом. Приталенное или с поясом — надо смотреть во время примерки, какой вариант будет смотреться лучше.
Самые модные оттенки
В цветовой палитре дизайнеры отдали предпочтение ярким и насыщенным природным оттенкам — это не может не радовать уставших от карантина людей. В этом году самые модные оттенки:
- оранжево-желтый цвет бархатцев;
- небесно-голубой напомнит о лазури в ясный погожий день;
- ржавчина — звучит страшно, выглядит роскошно;
- французский синий — примерьте на себя парижский шик;
- ментоловый — нежный и деликатный;
- коралловый — мягкий, нежный, очень нарядный;
- аметистовый — экзотический, навевающий думы о роскоши;
- малиновый — сочный, дразнящий, соблазнительный.
Не забывайте и про базовые нейтральные оттенки — темно-синий, серый, бежевый, сливочно-белый всегда в моде!
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