Выбираем платье для выпускного: модные принты, цвета и фасоны

Приближается июнь — горячая пора, когда юные девушки начинают подготовку к особому событию — выпускному балу. Каждой хочется быть особенной, самой эффектной и элегантной — воплотить эту мечту в реальность поможет интернет-магазин parad-shoes.ru. В каталогах https://www.parad-shoes.ru/catalog/platya/ вы найдете платья от элитных мировых брендов. Заглянуть сюда стоит не только вчерашним школьницам, но и их мамам — здесь каждая сможет найти подходящий вариант для пополнения своего гардероба.

Фасон для выпускного

В этом сезоне дизайнеры предлагают разные варианты платьев на выпускной — они могут быть длиной до колена, середины икры или в пол. Например, удачными вариантами станут платье от бренда The Dress с оригинальными рукавами-перышками, вечернее платье-корсет из набивной органзы с эффектным бантом или нежно-розовое с воланами. Заслуживает внимания и красное платье в пол от PLEIN SUD — в таком наряде легко выглядеть элегантно и, вместе с тем, сексуально.

Выбирая наряд, знайте, что трендами сезона весна-лето 2021 стали:

асимметрия,

минимализм,

открытая спина,

кружевная отделка,

цветочные принты,

объемные аппликации.

Ткани и цвета могут быть разными, в фаворе — насыщенные краски, интересные принты и фактуры.

Как выбрать правильное платье

Чтобы платье сидело хорошо, важно, чтобы наряд соответствовал вашему росту, пропорциям фигуры, цветотипу. На стройных девушках будет отменно сидеть любой фасон, особенно макси — платье позволит визуально еще больше удлинить силуэт, сделав его особенно изящным. Барышням с пышными бедрами рекомендуется обратить внимание на наряды с пышными юбками и кружевным фактурным верхом — это поможет сделать образ современным и стильным. Тем, которых природа щедро наградила грудью, стоит поискать фасон, который сделает фигуру пропорциональной. Это может быть классическое платье с V-образным вырезом. Приталенное или с поясом — надо смотреть во время примерки, какой вариант будет смотреться лучше.

Самые модные оттенки

В цветовой палитре дизайнеры отдали предпочтение ярким и насыщенным природным оттенкам — это не может не радовать уставших от карантина людей. В этом году самые модные оттенки:

оранжево-желтый цвет бархатцев;

небесно-голубой напомнит о лазури в ясный погожий день;

ржавчина — звучит страшно, выглядит роскошно;

французский синий — примерьте на себя парижский шик;

ментоловый — нежный и деликатный;

коралловый — мягкий, нежный, очень нарядный;

аметистовый — экзотический, навевающий думы о роскоши;

малиновый — сочный, дразнящий, соблазнительный.

Не забывайте и про базовые нейтральные оттенки — темно-синий, серый, бежевый, сливочно-белый всегда в моде!