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Второй трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант поразил зрителей

Второй трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант поразил зрителей

  • Приключенческая картина расскажет об исследовательнице Лили Хоутон (Эмили Блант), которая отправляется в Южную Америку с целью найти дерево, способное справиться с любыми болезнями. В поисках дерева Хоутон поможет капитан корабля Фрэнк (Дуэйн Джонсон), который проводит экскурсии для туристов.
  • «Круиз по джунглям» поставил Жауме Кольет-Серра, который также поставит предстоящего «Чёрного Адама» с Джонсоном в главной роли. Кроме «Скалы» и Блант в ленте снялись Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Пол Джаматти («Миллиарды») и Эдгар Рамирес («Джой»).
  • Фильм выпустят одновременно в кинотеатрах и на Disney+ 30 июля, а прокат в РФ начнётся 29-го числа.
Постер «Круиза по джунглям»
27 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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