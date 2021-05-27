Роберт Паттинсон стал продюсером Шайло Джоли-Питт — 15 лет: главные факты о дочери-мальчике Анджелины Джоли и Брэда Питта » Второй трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант поразил зрителей Второй трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант поразил зрителей Приключенческая картина расскажет об исследовательнице Лили Хоутон (Эмили Блант), которая отправляется в Южную Америку с целью найти дерево, способное справиться с любыми болезнями. В поисках дерева Хоутон поможет капитан корабля Фрэнк (Дуэйн Джонсон), который проводит экскурсии для туристов.

«Круиз по джунглям» поставил Жауме Кольет-Серра, который также поставит предстоящего «Чёрного Адама» с Джонсоном в главной роли. Кроме «Скалы» и Блант в ленте снялись Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Пол Джаматти («Миллиарды») и Эдгар Рамирес («Джой»).

Фильм выпустят одновременно в кинотеатрах и на Disney+ 30 июля, а прокат в РФ начнётся 29-го числа. Постер «Круиза по джунглям»