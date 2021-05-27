Второй трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант поразил зрителей
- Приключенческая картина расскажет об исследовательнице Лили Хоутон (Эмили Блант), которая отправляется в Южную Америку с целью найти дерево, способное справиться с любыми болезнями. В поисках дерева Хоутон поможет капитан корабля Фрэнк (Дуэйн Джонсон), который проводит экскурсии для туристов.
- «Круиз по джунглям» поставил Жауме Кольет-Серра, который также поставит предстоящего «Чёрного Адама» с Джонсоном в главной роли. Кроме «Скалы» и Блант в ленте снялись Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Пол Джаматти («Миллиарды») и Эдгар Рамирес («Джой»).
- Фильм выпустят одновременно в кинотеатрах и на Disney+ 30 июля, а прокат в РФ начнётся 29-го числа.
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