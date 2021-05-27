Ариана Гранде показала снимки со своей тайной свадьбы Дженнифер Энистон назвала своего любимого актера » Версия о лабораторном происхождении ковида в Китае стала основной Президент США Джо Байден поручил органам разведки в течение трех месяцев разобраться с происхождением вируса Covid-19. Этот тип коронавируса впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Китайские власти связывали его вспышку с местным рынком, и преобладающей до сих пор была теория о том, что вирус каким-то образом смог передаться от животных людям. Однако в последнее время в американской прессе стало появляться все больше сообщений, приводящих всё новые свидетельства в поддержку версии об утечке вируса из лаборатории вирусологии в Ухане. Китайские власти категорически отвергают подобные предположения. Команда исследователей ВОЗ, прибывшая в начале этого года в Ухань с целью установить источник происхождения вируса, в своем итоговом отчете сообщила, что хотя версия о его рукотворном происхождении представляется маловероятной, но прежде чем ее исключить, требуются дополнительные исследования. Как говорится в заявлении Джо Байдена, размещенном вечером в среду на сайте Белого дома, вскоре после вступления в должность президента США он поставил задачу перед разведывательным сообществом подготовить доклад с учетом всей имеющеся информации. Полученный им в начале этого месяца отчет не смог дать однозначного ответа на поставленный вопрос. «Я попросил разведсообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к определенному заключению, и предоставить мне отчет через 90 дней», — говорится в заявлении Джо Байдена. Он также попросил национальные научно-медицинские лаборатории и другие агентства оказать помощь в этих усилиях.