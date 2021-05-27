В США отработали атаку роем «умных бомб»

Шесть бомб малого диаметра GBU-39, сброшенные с двух F-16 создали собственную сеть, перенацелились в полете и синхронизировали между собой свои удары.

Об этом сообщает AIR FORCE MAGAZINE .

Два F-16 с 96-го испытательного крыла на авиабазе ВС США Эглин, штат Флорида, пролетая над ракетным полигоном Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, сбросили в общей сложности шесть малокалиберных бомб GBU-39 производства Boeing — четыре с одного и две из другого истребителя. Это произошло во время испытаний технологии координируемого оружия Golden Horde 25 мая.

Сообщается, что боеприпасы установили связь между собой и наземной станцией с помощью радиосети L3Harris Banshee 2, а затем выбрали приоритетные цели и осуществили перенацеливания.

Задача испытания заключалась в том, чтобы две отдельные малогабаритные бомбы синхронизировали время между собой и осуществили одновременную атаку на новую приоритетную цель, тогда как два других боеприпасы осуществляли одновременное поражение двух отдельных ранее разведанных объектов.



GBU-39 имеет вес около 130 килограмм и способна пролететь до 110 км.