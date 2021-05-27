В Китае строят дорогу для поездов со скоростью до 1 000 км/ч

По информации источника, испытания будут проходить в три стадии на линиях длиной 2 км, 5 км и 15 км. Особенность проекта — движение поезда происходит в трубе с частичным вакуумом.

После тестирования поезда на специальном участке дороги эксперты планируют создать магнитную подвеску, которая разгонит транспорт до до 3 000 и даже 4 000 км/ч. Поезд будет двигаться быстрее авиалайнера, примерно со скоростью пистолетной пули, преодолевая в секунду по 300 м.

Для того, чтобы снизить затраты на эксплуатацию высокоскоростных поездов на магнитной подвеске, питание электромагнитов будет реализовано с использованием эффектов сверхпроводимости.

В Китае уже построили опытную линию для испытания концепции с использованием для охлаждения сравнительно недорогого жидкого азота. Поезда со скоростью движения 1 000 км/ч и более, скорее всего, будут введены в эксплуатацию к концу текущего десятилетия.