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В Китае строят дорогу для поездов со скоростью до 1 000 км/ч

В китайском округе Янгао города Датун, как сообщает источник, началось строительство испытательной линии для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1 000 км/ч.

По информации источника, испытания будут проходить в три стадии на линиях длиной 2 км, 5 км и 15 км. Особенность проекта — движение поезда происходит в трубе с частичным вакуумом.

После тестирования поезда на специальном участке дороги эксперты планируют создать магнитную подвеску, которая разгонит транспорт до до 3 000 и даже 4 000 км/ч. Поезд будет двигаться быстрее авиалайнера, примерно со скоростью пистолетной пули, преодолевая в секунду по 300 м.

Для того, чтобы снизить затраты на эксплуатацию высокоскоростных поездов на магнитной подвеске, питание электромагнитов будет реализовано с использованием эффектов сверхпроводимости.

В Китае уже построили опытную линию для испытания концепции с использованием для охлаждения сравнительно недорогого жидкого азота. Поезда со скоростью движения 1 000 км/ч и более, скорее всего, будут введены в эксплуатацию к концу текущего десятилетия.

27 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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