В Индии начали поклоняться богине коронавируса

На юге Индии начали поклоняться богине коронавируса на фоне бушующей пандемии и неуклонно растущего числа больных COVID-19. Видео с молитвенным обрядом было опубликовано агентством AFP в YouTube.

Храм, поклоняющийся «Короне Деви» — богине коронавируса — появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.

Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя «профессия». «Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», — рассказал мужчина.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности коронавируса. По числу летальных исходов страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались свыше 300 тысяч человек.