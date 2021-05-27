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В Facebook назвали Россию и Иран основными источниками создания фейковых аккаунтов

Социальная сеть Facebook признала Россию и Иран основными источниками создания поддельных учетных записей, страниц и контента, которые вводят пользователей в заблуждение. Об этом пишет издание Hill.

В докладе Facebook, уточняет СМИ, указано, что кампании проводились с целью «подорвать доверие в гражданские институты и бросить тень на публичные обсуждения с помощью тех же цифровых инструментов, которые разнообразили виртуальную гражданскую позицию и сделали возможными критические дискуссии от движения Me Too до Black Lives Matter».

Уточняется, что около 150 сетей, заблокированных в период между 2017 и 2020 годами за «скоординированное недостоверное поведение», были из Ирана или России.

Данные сети включали учетные записи, страницы и группы, вводящие пользователей в заблуждение.

27 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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